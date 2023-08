Ponte Messina: Magi, ‘deroga a tetto stipendi per farne mangiatoia per patrioti?’

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “La deroga al tetto dei 240mila euro allo stipendio dei manager per la società che dovrà realizzare il ponte sullo Stretto, contenuta nel decreto Asset, conferma che per Salvini la priorità non sono le infrastrutture o lo sviluppo della Sicilia, ma distribuire regalie ai suoi amici. È sempre la solita barzelletta italiana: opere su cui servirebbe una seria riflessione, nelle mani di questa destra si trasformano in una mangiatoia per patrioti a spese gli italiani”. Lo dichiara Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa.