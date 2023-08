Migranti: Rixi (Lega), ‘cimiteri sono luoghi sacri, non centri accoglienza’**

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “I cimiteri non sono centri di accoglienza per immigrati, ma luoghi sacri in cui si vanno a onorare i defunti. Una corretta accoglienza passa anche dal rispetto di usi e tradizioni. Stupisce che il Pd e i suoi maître-à-penser trovino il tempo di criticare chi cerca con difficoltà, come la Lega, di far rispettare il decoro e l’ordine pubblico anche nei luoghi di culto. Chi viene in Italia, per qualsiasi motivo, deve imparare che ci sono regole da rispettare. Il Mit è già al lavoro per rafforzare controlli e guardianìa nelle stazioni e nelle aree Rfi contro il bivacco libero, per la tutela e l’incolumità dei cittadini, dei turisti e degli immigrati stessi”. Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.