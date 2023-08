Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “L’intera comunità del Movimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna si stringe al dolore che in queste ore ha colpito Virginia Raggi, per la scomparsa del padre. A lei e ai suoi familiari va tutto il nostro cordoglio e il più sincero affetto della nostra comunità”. Così in con una nota i due coordinatori regionali Gabriele Lanzi e Marco Croatti.