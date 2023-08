Il ritorno di Antonio Reale. Per l’ex esponente di Forza Italia, il periodo estivo risulta politicamente sempre movimentato. Ieri, il consiglio generale dell’Asi ha proceduto alla nomina a revisore dei conti, membro effettivo unitamente a Fiorenzo Mastrocinque, nel mentre, quali supplenti, sono stati eletti Tommaso Izzo e Danilo Calderazzo. C’è da dire che le estati di Reale sono state sempre contrassegnate da novità: nel 2016, a settembre, a soli due mesi e mezzo dall’insediamento della prima amministrazione Mastella, rilevò in Giunta il collega di partito Gerardo Giorgione, anch’egli eletto nella lista di Forza Italia che in quella tornata spedì a palazzo Mosti 4 candidati. Giorgione, si ricorderà, era incappato in un “infortunio tecnologico”, riferì di aver lasciato a casa il cellulare dal quale erano stati diramati commenti nient’affatto benevoli nei confronti dell’allora premier Matteo Renzi e della consorte.

