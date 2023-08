Dl asset: Lampis (Fdi), ‘caro voli è danno inaccettabile, bene intervento Urso’

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Appoggio completamente la proposta del ministro Urso di intervenire sul caro voli, dichiarando illegittimo l’algoritmo che fa schizzare i prezzi dei biglietti e ponendo un tetto agli aumenti per i voli in Sardegna e Sicilia. Il Mezzogiorno è infatti l’area del Paese che più è stata interessata da questi aumenti ingiustificati, che hanno colpito soprattutto lavoratori e turisti. Si tratta di un danno inaccettabile per i consumatori, specie in questo periodo in cui l’inflazione resta ancora alta. Il Consiglio dei ministri interverrà adeguatamente per rispondere ai bisogni dei cittadini perché per Fratelli d’Italia e il governo Meloni è intollerabile che i consumatori vengano colpiti da simili ingiustificate speculazioni di mercato”. Lo dichiara Gianni Lampis, deputato sardo di Fratelli d’Italia.