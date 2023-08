Dl asset: Cannata (Fdi), ‘con governo Meloni caro voli ha ore contate’

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Grazie al lavoro del governo Meloni il fenomeno del ‘caro voli’ ha le ore contate. È infatti necessario porre un freno all’algoritmo che fa alzare in maniera spropositata i prezzi dei biglietti aerei. Una distorsione del mercato che danneggia non solo il turismo ma anche i tanti cittadini che, per motivi familiari o di lavoro, sono costretti a muoversi su e giù per l’Italia, danneggiando soprattutto chi vive in Sicilia e Sardegna. Il ministro Urso, nel prossimo Cdm di lunedì, proporrà un decreto che imporrà una stretta importante in tutti quei settori, non solo quello aereo, in cui si verificano aumenti ingiustificati delle tariffe a danno dei fruitori dei servizi”. Così, in una nota, Luca Cannata, deputato siciliano di Fratelli d’Italia.