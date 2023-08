Diversi investimenti programmati su infrastrutture e reti idriche sannite con fondi Por Fesr 2021-2027 nel quadro del programma regionale d’interventi per complessivi 290 milioni di euro per altre tre azioni in 150 Comuni della Campania. Potenziato in modo formale, finanziariamente, l’impegno programmatico per impianto filtri carboni attivi a Pezzapiana per mettere in soffitta e archiviare ogni profilo di potenziale criticità per l’acqua da pozzo, risorsa ritenuta strategica per la città, nella programmazione regionale, in termini di sicurezza approvvigionamento, alla luce del cambiamento climatico e dell’inaridimento dei Paesi ex temperati: importo innalzato a 875.082 euro.

