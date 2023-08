Clima: Pavanelli (M5s), ‘su emergenza governo nega e latita’

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “I primi mesi del 2023 hanno fatto registrare un numero preoccupante di eventi metereologici estremi in netta crescita rispetto agli anni passati. Allagamenti, siccità prolungate, frane causate da pioggia e temperature estreme rappresentano il riflesso del cambiamento climatico. Qualsiasi governo avveduto porrebbe questo tema al primo posto della propria agenda politica. Il governo Meloni invece, pur di rimandare azioni di transizione ecologica, continua ad avvalersi delle più disparate teorie negazioniste. Lo ha dimostrato, da ultimo, con i 16 miliardi di tagli al Pnrr, molti dei quali proprio a progetti di transizione ecologica e di messa in sicurezza dei nostri territori. E al carissimo prezzo che paghiamo in termini ambientali si aggiungono anche i costi per riparare i danni causati dagli eventi climatici estremi, aumentati del +345% rispetto al 2020. Ho presentato un’interrogazione parlamentare per manifestare questa mia preoccupazione e per chiedere misure a tutela dell’intero comparto produttivo. Voltarsi dall’altra parte non è una soluzione, prima lo capirà il centrodestra, meglio sarà per il bene dell’Italia”. Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Attività produttive della Camera, Emma Pavanelli.