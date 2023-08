Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Gravissimo. L’Istituto nazionale di astrofisica, eccellenza della ricerca pubblica italiana, preso di mira dal senatore Claudio Borghi per una misura a suo avviso non corretta. Il Paese è in ginocchio, ma per chi nega o minimizza la crisi climatica il nemico, ovviamente, è la scienza”. Lo scrive su Twitter Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 nella segreteria del Partito democratico.