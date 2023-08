“Tramite segnalazioni sono venuto a conoscenza che sul territorio comunale di Ceppaloni sono ospiti, in due diversi immobili, cittadini stranieri di cui non è stata fatta alcuna comunicazione agli uffici comunali”. Così in una nota il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, che ha inviato una missiva al prefetto di Benevento in merito alla presenza di cittadini stranieri non comunicata all’Ente locale.

