Caso dossieraggi: Colosimo (FdI), ‘vicenda torbida, qualcuno vuole una politica debole’

Roma, 5 ago (Adnkronos) – “Il dossieraggio è un’aberrazione che va combattuta con tutti gli strumenti giuridici a disposizione, e credo che su questo la risposta della Procura di Perugia sia stata e sarà veloce ed efficace”. Lo dice Chiara Colosimo, presidente dell’Antimafia e deputata di FdI, al ‘Giornale’ sul caso dossieraggi.

“Lo Stato è forte quando è in grado di mettere in campo gli strumenti necessari per difendersi da eventuali storture, come ha dimostrato di saper fare in questo caso il procuratore nazionale Giovanni Melillo. Trasparenza e verità, poi, sono i due principi fondamentali che accompagnano il mio modo di vedere e interpretare la politica. Credo che si debba ripartire da qui”, spiega.

“Dove c’è il potere di solito ci sono grandi pressioni e interessi. Forse a qualcuno farebbe comodo una politica debole, ma noi stiamo dimostrando con i fatti che nessuno di noi mai e poi mai si piegherà a ricatti o compromessi”, sottolinea tra l’altro Colosimo.