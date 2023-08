Caso dossieraggi: Borghi (Lega), ‘funziona così, reputazione distrutta e saluti alla democrazia’

Roma, 5 ago (Adnkronos) – “Nel caso non abbiate capito come funzionava il giochetto dei dossieraggi è presto detto. A quanto si legge un politico qualsiasi (possibilmente leghista) faceva un bonifico perfettamente legale, l’operazione (come altre decine di migliaia) veniva segnalata all’UIF di Banca d’Italia. Chi aveva accesso alle segnalazioni le passava ai giornali”. Lo scrive su Twitter il senatore della Lega Claudio Borgho.

“Il giornalista (verme) confezionava un bel titolo di questo tenore: ‘Operazioni sospette di tizio, i passaggi di denaro nel mirino di banca d’Italia per riciclaggio’. I Torquemada della rete subito confezionavano meme con tizio vestito da carcerato e scritto sotto in grande: ‘Riciclaggio’. Reputazione distrutta irrimediabilmente e tanti saluti alla Democrazia e allo Stato di diritto. Facile no?”, aggiunge Borghi.