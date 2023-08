Un’incognita che congela il mercato del Benevento e le sue riflessioni sul futuro, legate al destino e alle strade del suo attaccante. La Strega attende segnali concreti dalle possibilità d’addio di Gabriele Moncini che continua a tenere nel mirino una maglia in Serie B, obbligando il club di via Santa Colomba a guardarsi intorno, in attesa dell’offerta in grado di liberarlo e di riavvicinarlo alla serie cadetta.

