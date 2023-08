Bari: Bellomo (Lega), ‘Decaro denuncia discarica ma non lavora per evitare scempio’

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “E’ davvero commovente (si fa per dire) vedere il sindaco che denuncia con un video social, passeggiando tra i rifiuti ingombranti abbandonati, una vera e propria discarica nei vicoli di Bari Vecchia. Decaro non dovrebbe limitarsi a fare il cronista, raccontandoci quello che non va per colpa sua, ma lavorare di più e meglio perché certe immagini indecorose non deturpino la bellezza della nostra città. Anche alla luce di tutti i soldi che i cittadini baresi versano al comune, pagando un’apposita tassa per un servizio che non c’è o è molto carente in tutti i quartieri”. Lo dichiara Davide Bellomo, deputato della Lega, che poi spiega: “Capisco che, nella strategia comunicativa del sindaco virtuale, la migliore difesa sia l’attacco. Tuttavia, basterebbe davvero poco per evitare lo scempio che autodenuncia. E non mi riferisco certo alle scarse doti investigative di Decaro, che non si accorge come il gigantesco contenitore gettato in strada, con tanto di insegna di una marca di gelati, provenga da un bar e non da un appartamento, ma anche e soprattutto dall’assoluta mancanza di prevenzione e di sanzioni adeguate”.

“La smetta di pensare che la responsabilità sia sempre degli altri. Se le telecamere ci fossero e funzionassero, se l’Amiu non avesse evidenti limiti di organico e di strategie, se le multe fossero ancora più salate e venissero poi realmente pagate, sono certo che non assisteremmo più alla vergogna di una Bari sommersa dai rifiuti che tanti cittadini mi segnalano. Non serve denunciare se prima si è fatto poco o nulla per evitare che certe cose accadano. A volte il passaggio dall’indifferenziata all’indifferenza è molto più ovvio di quanto voglia apparire”, conclude Bellomo.