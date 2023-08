Ue: Giglio Vigna (Lega), ‘transizione verde non scavalchi la tutela del lavoro’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “La transizione verde deve essere socialmente sostenibile per i lavoratori europei. Questa non è solo la posizione della Lega: è infatti promossa da molti attori istituzionali nei sistemi Paesi. Nelle aule di Bruxelles c’è un grande dibattito in merito, così come nei parlamenti nazionali. La domanda rimane sempre la stessa: l’Unione deve appiattirsi all”l’agenda Greta Thunberg’? Per noi il pilastro sociale è importante tanto quanto il pilastro ambientale e l’impegno per un continente a disoccupazione zero deve essere importante come l’impegno di un continente a emissioni zero. No alle spinte turbo-ambientaliste della Commissione, la lotta al cambiamento climatico non può essere più importante della lotta alla povertà. Euro7, case green, imballaggi sono solo il frutto di cieca eurofollia”. Lo dichiara il presidente della commissione Politiche Ue e deputato della Lega, Alessandro Giglio Vigna, nel corso dell’audizione di Ugl in XIV commissione.