Ucraina: Isw, ‘Cremlino cerca maggiore coinvolgimento dei cittadini nell’esercito’

Washington, 4 ago. (Adnkronos) – Il Cremlino sta cercando di creare condizioni favorevoli per attirare più volontari a prestare servizio nelle forze armate della Federazione Russa. Lo afferma l’americano “Institute for the Study of War” (Isw).

Gli analisti sottolineano che il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sull’assicurazione statale obbligatoria sulla vita e sulla salute per i volontari e i coscritti che partecipano all’invasione su vasta scala dell’Ucraina. E il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, Dmytro Medvedev, ha affermato che il ministero della Difesa russo ha reclutato più di 231.000 volontari da gennaio a luglio 2023.