Roma, 4 ago (Adnkronos) – “Le decisioni di Iv saranno comunicate da Iv. Da tre giorni i colleghi ricevono fake news su di noi dagli altri partiti. Per le dichiarazioni di Renzi, invitiamo a leggere l’Enews, soprattutto nella parte su Crosetto. Per le scelte di Iv saranno comunicate da noi con congruo anticipo: da noi e non da altri”. Lo fanno sapere fonti di Italia viva.