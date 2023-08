Nordcorea: Seul terrà prima esercitazione in 6 anni contro minacce Pyongyang

Seul, 4 ago. (Adnkronos) – La Corea del Sud terrà la sua prima esercitazione di protezione civile a livello nazionale in sei anni alla fine del mese di fronte alle crescenti tensioni con la Corea del Nord. Seul chiederà alla maggior parte dei 51 milioni di residenti del paese di esercitarsi nell’evacuazione verso rifugi o spazi sicuri sotterranei. L’esercitazione, prevista per le 14 di mercoledì 23 agosto, durerà 20 minuti e vedrà molti conducenti costretti a fermarsi a lato delle strade e alle uscite delle stazioni della metropolitana chiuse con i pendolari che dovranno rimanere all’interno, ha dichiarato il ministero dell’Interno sudcoreano.

“Ci aspettiamo di rafforzare la capacità di risposta della nazione attraverso un’esercitazione pratica che possa rispondere alle provocazioni della Corea del Nord”, ha dichiarato il primo ministro Han Duck-soo, aggiungendo che l’esercitazione di 20 minuti fa parte di un esercizio più ampio per testare la risposta del governo sudcoreano a potenziali minacce, tra cui “minacce avanzate di missili nucleari, attacchi informatici e con droni”.

Il premier ha anche invitato i sudcoreani a prendere sul serio le esercitazioni, cosa che non è sempre stata così. Molti sudcoreani si sono rassegnati al fatto che gran parte della popolazione avrebbe solo pochi minuti per rispondere a qualsiasi possibile missile o attacco aereo nordcoreano.