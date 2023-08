Fisco: Gusmeroli (Lega), ‘andiamo verso un futuro con sistema meno complicato ed esoso’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Andiamo verso un futuro con un fisco meno complicato, meno esoso e più equilibrato. La Lega rivendica i risultati di questa delega fiscale, della cui stesura è stata protagonista, con 16 pdl implementate nel testo. Le buone leggi nascono dall’ascolto, e questa è il frutto dell’ascolto dei cittadini, delle categorie produttive e del Parlamento che è intervenuto con proposte migliorative”. Così l’onorevole Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile unità Fisco del dipartimento Economia della Lega e relatore della delega fiscale. “L’abolizione dell’Irap, la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni Irpef, la no tax area che diminuisce le disuguaglianze fra autonomi, dipendenti e pensionati, gli incentivi alle nuove assunzioni, la rateizzazione del maxi-acconto di novembre da gennaio a giugno dell’anno successivo e la progressiva riduzione della ritenuta di acconto – spiega – sono solo alcune delle misure che renderanno finalmente il nostro sistema fiscale meno nemico”.

“Grazie alla Lega e alla maggioranza di centrodestra oltre 4,5 milioni di partite Iva, nonché dipendenti e pensionati con altri redditi pagheranno le tasse ad anno concluso e reddito percepito e non più in anticipo: anche questa è giustizia fiscale”, dice Gusmeroli prima di concludere: “In questo testo non ci sono condoni ma accordi preventivi che distinguono la pericolosità fiscale e non considerano un evasore chi, pur dichiarando correttamente le imposte, per temporanee difficoltà non è riuscito a pagare. Questa sprona la crescita, con cui si sostiene il debito pubblico e si aiutano le famiglie con maggiori difficoltà economiche: basta guardare al passato, è ora di puntare al futuro, anche per il bene delle giovani generazioni”.