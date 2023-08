Fisco: De Palma (Fi), ‘con riforma amico del cittadino, idea di Berlusconi’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Il presidente Berlusconi ha sempre avuto al centro della sua idea di Stato quella di un fisco amico del cittadino. Il presente provvedimento in votazione, a cinquant’anni dall’ultima rivisitazione e anche grazie a una serie di emendamenti presentati da Forza Italia, non è un intervento di manutenzione ordinaria del sistema tributario, ma una radicale e organica riforma fiscale che persegue l’obiettivo di un fisco più equo, con un giusto riequilibrio tra cittadino e fisco e con la semplificazione e la riduzione delle tasse che saranno il volano per la crescita economica e sociale dell’Italia anche sul piano internazionale”. Dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Vito De Palma. “In un sistema liberale non si pagano le tasse perché lo Stato esiste, ma perché lo Stato rende dei servizi ai cittadini, che lo finanziano come contropartita di ciò che lo Stato dà loro. Per noi di Forza Italia questo tema è fondamentale ed è per questo motivo che voteremo a favore del ddl per la riforma fiscale”, conclude De Palma.