Dl Asset: bozza, per taxi fino a + 20% licenze con concorso straordinario

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – I comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale “sono autorizzati a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze”. E’ quanto prevede la bozza del dl Asset,e investimenti che arriverà lunedì in Consiglio dei ministri. Il concorso straordinario prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli non inquinanti. La partecipazione al concorso straordinario è aperta ai soggetti già titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, al momento della pubblicazione del bando di concorso, a soggetti che abbiano svolto il ruolo di sostituto alla guida e agli altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per legge.