Delega fiscale, ok definitivo dalla Camera

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Il governo incassa il via libera definitivo alla delega fiscale, approvata in terza lettura alla Camera: 184 sì, 85 no e nessun astenuto. Settembre si preannuncia come un mese ‘caldo’ con l’approvazione dei decreti attuativi e la ‘conta’ delle risorse che emergeranno nella Nadef da approvare entro il 27 settembre.

La delega “è un testo che può veramente rappresentare una svolta nel nostro sistema fiscale”, sottolinea il viceministro all’Economia Maurizio Leo intervenendo in Aula alla Camera al termine della discussione generale sulla riforma. “Dobbiamo cambiare volto al sistema tributario” ma “senza abbassare la guardia nella lotta all’evasione”, aggiunge. E ancora: “vogliamo addolcire la curva delle aliquote per poi andare verso la flat tax ma senza abbandonare la logica della progressività che si può ottenere anche attraverso il meccanismo delle deduzioni e delle detrazioni”, afferma Leo, chiarendo che “nessuno sovverte i principi cardine della Costituzione basati sulla capacità e sulla progressività”.

Il viceministro risponde alle perplessità emerse nel corso di tutto l’iter del ddl sul concordato preventivo da parte dell’opposizione. “Il concordato preventivo biennale non è un regalo agli evasori, tutt’altro: abbiamo l’intelligenza artificiale, l’interoperablità delle banche dati e l’analisi preventiva che poniamo alla base della lotta all’evasione. Anche sulle imprese di maggiori dimensioni, la cooperative compliance non è un regalo è mettere le imprese in condizione di avere un rapporto più collaborativo”. Rassicurazioni anche ai lavoratori dipendenti. Con la delega fiscale, spiega, “l’ascensore sociale lo realizziamo venendo incontro ai giovani, alle famiglie, ai disabili: tutti questi elementi contenuti nella nostra delega. Ma non abbiamo dimenticato il mondo del lavoro dipendente”.

Il via libera al ddl è tuttavia solo parte del percorso perché adesso serviranno i decreti attuativi: a questo scopo verrebbe istituito un comitato tecnico sulla falsariga del Modello Visentini, lo schema adottato negli anni 70 dall’allora ministro che si avvalse di tecnici di alto livello per redigere i testi. Il governo punta ad approvarli a settembre per permettere che almeno una parte della riforma, global minimum tax, semplificazioni e correzioni del contenzioso tributario, entrino in vigore dal primo gennaio 2024. Per la parte sui tributi e taglio delle tasse bisognerà invece fare i ‘conti’ nella Nadef.

Considerando la volontà del Mef di non mettere mano al deficit, anche perché le misure hanno bisogno coperture strutturali e quindi risparmi equivalenti, si preannuncia un settembre impegnativo per il governo, perché accanto alla delega fiscale bisogna anche trovare le risorse per la Legge di Bilancio.

In generale il governo può contare sui risparmi del Rdc, sul tesoretto da circa 4 miliardi accantonato quest’anno, sulla sfoltita alle spese dei ministeri, ma bisognerebbe intervenire anche sulla selva delle detrazioni/deduzioni per reperire maggiori risorse. Bisognerà, inoltre, aspettare i risultati della lotta all’evasione per avere un quadro più chiaro. Tanto più che la crescita annua resiste ma pesano inflazione e turbolenze estere. Alla luce di questo quadro incerto quindi l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di fare una riforma in più tempi, facendo partire a gennaio le misure a costo zero e a step successivi le altre, gradualmente, con l’obiettivo della flat tax.

Nella versione approvata dal Senato prima del nuovo passaggio a Montecitorio erano previsti ‘premi’ per i contribuenti modello, nessuna sanzione penale per le aziende che collaborano, ‘premi’ per i contribuenti modello, l’adempimento ad hoc per i Paperoni con residenza estera, la domiciliazione bancaria per pagare le tasse e ancora la detassazione di straordinari e tredicesime, la rateizzazione di acconti e saldi Irpef e il superamento del superbollo.

NO SANZIONI PENALI SE AZIENDA COLLABORA