Azione: Calenda, ‘flirt con destra o sinistra? No, Siamo democratici, repubblicani e europeisti’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo fatto una campagna per l’abolizione dell’abuso d’ufficio e a favore del nucleare e ci hanno detto che flirtavamo con la destra; facciamo una campagna a favore del salario minimo e dicono l’opposto. Semplicemente destra e sinistra non sono le categorie con cui ragioniamo. Siamo democratici, repubblicani (ci riconosciamo nei valori della prima parte della costituzione) europeisti. Partendo da questi valori ragioniamo liberamente su ciò che è giusto per l’Italia”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.