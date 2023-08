Tumori: Zampa (Pd), ‘bene Camera su oblio oncologico, ora Senato approvi entro autunno’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “È davvero una buona cosa che la legge sul cosiddetto oblio oncologico abbia superato il vaglio della Camera dei deputati. Si tratta di una legge di civiltà, rispettosa delle persone, dei loro diritti e della loro dignità. Un impegno per ottenere finalmente anche in Italia norme per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Da tempo il Partito democratico si batte per ottenere la legge, e in questa sede, in attesa che arrivi al Senato il testo licenziato dalla Camera, ringrazio i colleghi senatori dem della passata legislatura e, in particolare, la senatrice Paola Boldrini per l’impegno profuso in questa importante conquista. Ora occorre che la commissione X metta l’accelerazione necessaria a dare entro l’autunno l’attesa legge al Paese. Il diritto all’oblio oncologico è dovuto a chi è stato ammalato o a chi soffre oggi di malattie oncologiche e alle loro famiglie proprio a garanzia di un futuro di vita piena e ‘normale’”. Così la senatrice Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Affari sociali.