Tumori: Siracusano (Fi), ‘oblio oncologico legge di civiltà, bella giornata per Parlamento’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge sul cosiddetto oblio oncologico, un pacchetto di misure per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Il provvedimento dovrà adesso andare all’esame del Senato, e ci auguriamo che Palazzo Madama possa dare il via libera definitivo nel più breve tempo possibile”. Lo dichiara Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

Per l’esponente azzurra, “si tratta di una legge di civiltà, e ringrazio per il grande impegno la collega Patrizia Marrocco, promotrice di questa pdl, e tutto il gruppo di Forza Italia, che introdurrà anche nel nostro Paese un diritto all’oblio per garantire agli ex pazienti la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori”. “Una bella giornata per il Parlamento italiano”, conclude Siracusano.