Trasporti: Morassut (Pd), ‘destra vuole privatizzare Tpl’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Nella delega fiscale la maggioranza di destra e il governo aprono le porte alla distruzione del trasporto pubblico locale. Si introduce a sorpresa un criterio di delega che introduce ‘l’opportunità di considerare eventuali perdite di gettito rispetto all’adeguatezza dei servizi essenziali di prestazione nel trasporto pubblico locale’. Si spinge alla disgregazione del tpl e alla sua privatizzazione. In commissione la destra ostacola da mesi la richiesta del Pd di svolgere un’indagine conoscitiva sullo stato del tpl in Italia e quella di discutere una risoluzione del Pd sullo stesso argomento. La destra vuole colpire il diritto alla mobilità. E colpire i più deboli”. Così in una nota il deputato del Partito Democratico Roberto Morassut, vicepresidente della commissione Trasporti della Camera.