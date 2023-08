Scuola, Brandi (Pro Vita Famiglia): “Bene interrogazione parlamentare a Valditara su carriera alias”

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Accogliamo con favore la presentazione di un’interrogazione parlamentare sulla carriera alias indirizzata al ministro Valditara, per chiarire la posizione del governo e far sapere se c’è l’intenzione di intervenire con direttive nazionali contro la sua diffusione nelle scuole così come di altri progetti ‘educativi’ connessi o comunque ispirati alla teoria gender come promesso nei programmi elettorali della maggioranza”. Lo afferma Antonio Brandi, presidente di ‘Pro Vita & Famiglia onlus’.

“Ci aspettiamo dal ministro risposte puntuali e concrete, perché la carriera alias oltre ad essere illegale è anche pericolosa per la salute psicofisica dei giovani ed è urgente impedire ogni condizionamento verso i nostri ragazzi, che rischiano di essere confusi e manipolati dalla falsa credenza che si possa nascere davvero ‘nel corpo sbagliato’ – sottolinea. Ringraziamo i senatori di Fratelli d’Italia, firmatari dell’interrogazione, per la sensibilità dimostrata: Lavinia Mennuni, primo firmatario, Lucio Malan, Salvatore Sallemi, Cinzia Pellegrino, Andrea De Priamo, Marco Scurria, Paola Ambrogio, Vita Maria Nocco, Anna Maria Fallucchi, Raoul Russo, Sergio Rastrelli, Matteo Gelmetti, Roberto Menia, Etelwardo Sigismondi, Susanna Donatella Campione, Giulia Cosenza, Alberto Balboni, Elena Leonardi, Gianni Berrino, Luca De Carlo, Fausto Orsomarso, Simona Petrucci, Bartolomeo Amidei”.