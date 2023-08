Operazione restyling per la struttura di Sant’Agata de’ Goti ospitante la sezione Forestale dell’Arma dei Carabinieri. Palazzo San Francesco, infatti, ha approvato in sede di Giunta comunale – lo scorso 24 Luglio – lo stadio esecutivo della progettualità avente ad oggetto la realizzazione di azioni di “manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e adeguamento servizi igienici” del fabbricato di via Pennino.

