Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Se maggioranza e governo credono che basti questo per fermare la nostra battaglia per il salario minimo non hanno capito nulla. Ci sono 3,6 milioni di lavoratori che prendono meno di 9 euro l’ora e aspettano risposte. Fuggano quanto vogliono, noi non arretriamo di un millimetro”. Lo scrive su Twitter Davide Aiello, deputato del M5S in commissione Lavoro, in riferimento alla sospensiva sul salario minimo.