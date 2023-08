La ditta Lumode non si è opposta, non ha presentato controdeduzioni, pertanto il Comune di Benevento ha deciso, tramite il dirigente ai lavori pubblici Antonio Iadicicco, di revocare il bando di gara n. 309 de 16.07.2018 per “Interventi di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie per la città di Benevento. Intervento B1 – “Rigenerazione urbana dell’area Piazza Risorgimento e dell’area adibita a terminal bus extraurbani”.

