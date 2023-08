Niger: Tajani, ‘no atteggiamenti negativi verso Italia, connazionali rimasti al sicuro’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Non ci sono atteggiamenti negativi verso l’Italia, i nostri connazionali sono al sicuro”. Lo ha detto Antonio Tajani a Isoradio, nel giorno dell’Indipendenza del Niger. Oggi è previsto a Naimey un corteo verso l’ambasciata francese, ma l’Italia, ha aggiunto il ministro degli Esteri, “non è un Paese contro il quale possano esservi problemi. La nostra ambasciata oggi è chiusa, perché è un giorno di festa, ma i nostri funzionari sono sempre contattabili”.

“La priorità è proteggere i nostri concittadini – ha sottolineato Tajani – nessuno corre rischi e noi siamo presenti. La nostra ambasciatrice è in Niger. Continuiamo a tessere relazioni diplomatiche, vogliamo che la diplomazia prevalga e vinca sulle armi”.

“Vogliamo tranquillizzare gli italiani rimasti in Niger, sono una cinquantina oltre ai militari, sono seguiti minuto per munito dalla nostra ambasciata e dall’unità di crisi della Farnesina e vengono costantemente aggiornati sulla situazione più volte al giorno”, ha concluso Tajani.