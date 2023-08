Governo: da Cdm via libera a modifica norma su import ed export armi

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – Cambia la norma sull’import ed exporti degli armamenti. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato un disegno di legge che introduce modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola il controllo delle movimentazioni internazionali del materiale di armamento. “Si interviene, in particolare – si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi al termine della riunione del Cdm -, sul meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, per eliminare alcune incertezze interpretative, senza modificare nel merito la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti è attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy. Il CISD stabilirà gli indirizzi generali per l’applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l’applicazione dei divieti”.

Il testo, spiega ancora Palazzo Chigi, rimuove anche la necessità di autorizzazione alle trattative contrattuali nei casi di scambi con Paesi dell’Unione Europea, amplia i termini temporali per l’obbligo di documentare di aver effettuato l’operazione di esportazione e inasprisce le sanzioni amministrative previste nel caso in cui l’obbligo non sia rispettato.