Dl caldo: Furlan (Pd), ‘governo lavori per protocollo a tutela salute lavoratori’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Chiediamo che il governo crei protocollo con le forze sociali e datoriali che metta al centro la sicurezza dei lavoratori e la tutela della salute. Serve partire dall’analisi dei fenomeni climatici e dalla prevenzione, unica via per evitare di mettere i lavoratori in situazioni di rischio e ristabilire giuste modalità di lavoro. Non possiamo aspettare oltre, che arrivi la prossima ondata di calore e mieta ancora vittime nel nostro Paese”. Lo ha detto la senatrice del Pd Annamaria Furlan intervenendo in aula sul decreto caldo.