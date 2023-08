Roma, 02 ago. – (Adnkronos) – “Siamo per le norme che si applicano concretamente per migliorare l’ambiente, non per le norme manifesto roboanti e inapplicabili”. Così il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in audizione davanti alla commissione Ambiente della Camera, aggiungendo che sul regolamento comunitario per il Ripristino della natura ci sono “perplessità sulle sue possibili implicazioni finanziarie”.