Torrecuso – Iannella resta in sella, ma la maggioranza è in bilico

Il Consiglio comunale di lunedì sera si è concluso con un nulla di fatto. Il sindaco Angelino Iannella resta in sella, appeso ad un filo così come la stessa consiliatura, ormai destinata a cessare con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale fissata per la prossima primavera. Adesso ci sarà la pausa estiva, anche se all’amministrazione spetta il difficile compito di far approvare il bilancio all’assise e i numeri, palesemente, non ci sono

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia