Terzo polo: Calenda, ‘verificheremo le intenzioni di Iv di dividere i gruppi’**

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Del Twiga non ci importa nulla. Di chi lo frequenta meno ancora. Ma se persone appartenenti al gruppo Azione-Italia viva vanno a cena con un ministro di cui abbiamo chiesto le dimissioni c’è un problema di opportunità evidente. Capalbio, Richetti e il grillismo non c’entrano nulla. Roberto Giachetti oggi ha chiesto la separazione dei gruppi parlamentari di Azione e Italia viva. I gruppi lavorano bene insieme su molte questioni di merito. Ma non vi è dubbio dal salario minimo alla commissione Covid e all’elezione diretta del premier stanno emergendo differenze rilevanti. Nei prossimi giorni verificheremo con i vertici di Italia viva le loro intenzioni”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.