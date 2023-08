Roma, 2 ago. (Adnkronos) – Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato di Teramo, coordinata dalla Procura, con l’esecuzione di diverse misure cautelari in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono undici le persone arrestate, tra la provincia di Teramo e altre province italiane. Alle 11.30 si terrà una conferenza stampa presso la Questura di Teramo, durante la quale saranno forniti tutti i dettagli dell’operazione.