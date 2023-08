Strage Bologna: sindaco Lepore, ‘oggi dal palco chiederemo rispetto sentenze’**

Bologna, 2 ago. (Adnkronos) – “Una giornata importante nella quale non solo ricordiamo le vittime ma soprattutto la necessità di continuare a marciare per la democrazia e il rispetto delle sentenze. Sappiamo che in Parlamento qualcuno vorrebbe ribaltare le sentenze sui mandanti e le altre verità che sono emerse nei tribunali della Repubblica e oggi chiederemo rispetto di questo dal palco”. Lo ha deto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine dell’incontro con le famiglie delle vittime della strage di Bologna, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, in occasione della commemorazione del 43° anniversario della strage.

“Ringrazio il ministro Piantedosi che è qui, che è presente ed è sempre stato presente, anche quando era prefetto e cittadino. Il problema – sottolinea – è politico, di come questa maggioranza, questo governo, intende gestire questa che è stata la strage più efferata della storia repubblicana”.