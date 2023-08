Strage Bologna: Serracchiani (Pd), ‘destra ripudi trame nere’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Ora non tocca ai giudici o agli storici, ora tocca alla destra fare un passo avanti e prendere congedo definitivo dalle sue radici. I presidenti Fontana e La Russa hanno cominciato a muoversi in quella direzione. Passi indietro fa l’ambigua mozione approvata dalla maggioranza. Chiaramente spetta alla leader della destra italiana e a una classe dirigente ora al governo ripudiare esplicitamente il fascismo, di cui si nutrirono gli ambienti oscuri delle trame nere, della strategia della tensione e delle stragi. Non si possono passare sotto silenzio le contiguità che esponenti come Almirante e Rauti ebbero con pezzi dell’eversione”. Lo dichiara la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, oggi alla commemorazione alla Camera delle vittime della strage.

“Chi tenta la tattica del ‘ma anche’ – aggiunge Serracchiani – ricordi che la sinistra da decenni, e il Pd in particolare, ha fatto e continua a fare i conti con gli aspetti più controversi della sua storia. Lo rivendichiamo come carattere della nostra identità democratica e plurale”.