Strage Bologna: Gruppioni (Az-Iv), ‘continuare attività desecretazione’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Non possiamo non condividere la richiesta al governo di adottare tutte le iniziative volte a garantire che i processi in corso continuino a svolgersi in serenità e senza interferenze, soprattutto se provenienti da parte della politica e delle istituzioni”. Lo ha detto Naike Gruppioni, deputata di Azione-Italia Viva, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla mozione riguardante la strage di Bologna.

“La strage di Bologna resta l’attentato terroristico più grave della storia dell’Italia repubblicana. E’ per questo importante assumere l’impegno di inseguire la verità – ha continuato -. Una verità che, nonostante i depistaggi, sta venendo a galla. Alla storia e alle famiglie delle vittime dobbiamo parole chiare. All’accertamento della verità ha contribuito la decisione, nel 2014, dell’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi di declassificare gli atti sulle stragi e la direttiva di Mario Draghi sullo stesso tema”. Accanto al fondamentale lavoro della magistratura, il compito della politica è, insieme ai rappresentanti delle associazioni dei familiari delle vittime, perseguire l’attività di desecretazione degli atti delle stragi anche grazie alla digitalizzazione di tutti i documenti interessati. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo di Azione-Italia viva”, ha concluso Gruppioni.