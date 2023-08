Strage Bologna: Croatti (M5s), ‘oggi, domani, sempre si cerchi la verità’

Bologna, 2 ago. (Adnkronos) – “A 43 anni dalla terribile strage alla stazione di Bologna deve continuare a risuonare forte l’appello affinché oggi, domani e sempre prosegua l’azione per fare piena luce su un attentato di matrice neofascista che ha sconvolto il nostro Paese, i cui atti devono ancora essere desecretati e su cui hanno avuto un ruolo importante poteri occulti. Questo anniversario ricordi a tutti noi quel 2 agosto 1980, gli 85 morti, e sia occasione per ribadire ai negazionisti, alcuni dei quali oggi al governo, che nessuno può permettersi di riscrivere la storia di un decennio di stragi e di sangue e tentare di mascherare responsabili e colpevoli”. Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.