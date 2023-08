Si conferma molto alto il ricorso al regime di lavoro in autoconvenzione, vale a dire agli straordinari, al ‘San Pio’. Una misura atta a garantire i livelli essenziali di assistenza in attività medico ospedaliere critiche, per via della carenza di organico. Il numero non adeguato di medici rispetto alle esigenze effettive dell’ospedale, con una dinamica peraltro annosa, è emerso come fattore negativo anche nei report di valutazione, tra i quali in particolare quello recente dell’Agenas. Si registra una vera e propria impennata di impiego fuori orario in diversi reparti.

