Rdc: Montaruli (Fdi), ‘bene governo, spauracchio violenze non può determinare scelte’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “È preoccupante che esista un’opposizione che chiede al governo di ‘ripristinare l’erogazione del reddito di cittadinanza anche al fine di evitare il diffondersi delle proteste e il rischio di episodi di violenza’. Nel quesito che hanno posto al question time i pentastellati denotano uno scarso senso della democrazia. Il diritto a manifestare è sacrosanto se finalizzato all’esternazione di un’idea, mai a una minaccia contro qualcuno né un modo per obbligare l’esecutivo a una scelta. Né si possono orientare scelte additando le violenze. Sembra quasi che qualcuno auspichi l’aggressione pur di ottenere un passo indietro sul reddito. Bene ha fatto il ministro Calderone a tenere la barra dritta rispetto alle parole dei Cinquestelle e a ricordare che quel vento di protesta richiamato da Giuseppe Conte al momento non abbia avuto un’accelerazione proprio perché il governo sta già lavorando per permettere un percorso di lavoro ai tanti occupabili. Usare gli strumenti della minaccia per costringere l’esecutivo a un cambio di posizione sarebbe pericoloso e va sempre stigmatizzato. A questo tipo di mentalità la politica non deve cedere, neanche quando sta all’opposizione e intende contestare”. Lo ha detto Augusta Montaruli, vicepresidente dei deputati di Fratelli d’Italia.