Pnrr: Raimondo (Fdi), ‘da sinistra falso allarmismo, nessun progetto andrà perduto’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Le bugie della sinistra hanno spaventato gli amministratori di comuni e regioni. Ma il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nei suoi interventi alla Camera e al Senato, è stato chiaro: nessun intervento verrà definanziato e saranno incassati tutti i 35 miliardi previsti dal Pnrr. I progetti che rischiavano di essere dichiarati inammissibili da parte della Commissione saranno finanziati sia con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione, sia con i fondi della coesione e con quelli del Fondo complementare rimodulato usando il meccanismo indicato dalla Commissione stessa”. Lo dichiara Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia.

“Tutto questo non comporta nessun problema per gli interventi in corso che proseguiranno regolarmente come previsto. Creare allarmismo rispetto alla revoca del finanziamento è sbagliato perché i programmi e i progetti andranno avanti. Peraltro la Commissione Ue ha dato disco verde sia al pagamento della terza rata, sia alle modifiche proposte dal governo Meloni alla quarta. Alla faccia dei gufi di sinistra sempre pronti a scommettere contro l’Italia”, conclude.