L’arrivo di Biagio Meccariello avrà un duplice effetto sul mercato del Benevento. Se da un lato frenerà le trattative in entrata, dall’altro potrebbe finire per dare un’accelerata a quelle in uscita. Anche perché intorno ai pezzi pregiati dell’organico della Strega il traffico inizia a diventare intenso. Sulla scrivania del direttore tecnico Marcello Carli, infatti, stanno arrivando le prime proposte concrete.

