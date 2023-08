Papa: oggi sarà alla Gmg di Lisbona, attesi un milione di giovani

Roma, 02 ago. – (Adnkronos) – Città del Vaticano, 2 ago.(Adnkronos) Il Papa oggi sarà a a Lisbona in occasione della 37esima Giornata mondiale della Gioventù. Le stime degli organizzatori parlano di un milione di giovani che arriveranno da tutto il mondo. Il volo papale decollerà dall’aeroporto di Fiumicino intorno alle 7.50. L’arrivo a Lisbona alle 10 (le nostre 11). Il logo della Gmg di Lisbona, ispirato al tema ‘Maria si alzò e andò in fretta’, ha come elemento principale la Croce attraversata da un sentiero dove sorge lo Spirito Santo. È un invito rivolto ai giovani perché non stiano fermi e siano i protagonisti della costruzione di un mondo più giusto e fraterno. I colori (verde, rosso e giallo) evocano la bandiera portoghese.