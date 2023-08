Iveco Group: ricavi in crescita del 24% e utile netto a 150 mln in secondo trim.**

Torino, 02 ago. – (Adnkronos) – Ricavi consolidati pari a 4,2 miliardi di euro (in aumento del 24% anno su anno), Ebit adjusted a 301 milioni di euro (in crescita di 183 milioni di euro), utile netto adjusted di 156 milioni di euro e utile netto a 150 mln in crescita di 114 mln. Sono i principali risultati conseguiti da Iveco Group nel secondo trimestre dell’anno. La liquidità netta delle Attività Industriali e’ pari a 1,2 miliardi di euro, il free cash flow delle Attività Industriali positivo per 131 milioni di euro, in miglioramento di 242 milioni di euro rispetto al secondo trimestre 2022.