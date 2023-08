Fisco: Castellone (M5s), ‘carezze a milionari mentre si taglia Rdc a 169mila famiglie’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Non giriamoci intorno: questa delega fiscale non abbasserà le tasse di mezzo euro. Del resto lo dimostrano i tanti diversivi che avete utilizzato in questi giorni e in queste settimane, come quello del ministro Salvini che ha proposto un condono delle cartelle esattoriale fino a 30mila euro. In questa direzione vanno interpretati i vagoni che avete aggiunto in corso d’opera a questa sgangherata locomotiva fiscale: la depenalizzazione della dichiarazione infedele per chi opta per l’adempimento collaborativo con l’amministrazione finanziaria, anche in presenza di comportamenti dolosi; l’estensione dello stesso adempimento collaborativo alle persone fisiche che hanno redditi oltre il milione di euro, anche se non stabiliscono la residenza in Italia ma si limitano ad agire nel nostro Paese per interposta persona o attraverso un trust”. Lo ha detto Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell’Aula di Palazzo Madama, in un passaggio del suo intervento in discussione generale sulla delega fiscale.

“Non c’è che dire, colleghi – ha continuato -, è proprio la situazione in cui versa la maggior parte dei contribuenti italiani, preoccupati di far gestire le loro risorse a un trust! Andatelo a raccontare alle 169mila famiglie che avete liquidato con un sms, cancellando il reddito di cittadinanza. Andate a raccontare a queste persone che mentre cancellavate l’unica forma di sostegno e sostentamento che hanno, voi stavate approvando emendamenti per tutelare chi, comodamente all’estero, fa gestire milioni di euro attraverso un trust”. “Anche la delega fiscale dimostra che questo governo non ha coraggio, non ha visione, non ha nulla sul piatto, nessuna ricetta per far crescere il Paese. Perché sul piatto del governo c’è solo un vuoto, c’è il baratro in cui state facendo precipitare il Paese”, ha concluso Castellone.