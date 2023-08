A distanza di un anno dall’addio di Enrico Brignola, c’è di nuovo un sannita in casa Benevento. Da ieri, infatti, Biagio Meccariello è a tutti gli effetti un calciatore giallorosso. Il difensore di Airola arriva dalla Spal a titolo definitivo per circa centomila euro, cifra destinata a salire nel caso in cui la Strega dovesse riuscire a tornare in Serie B entro la fine della stagione 2024/25.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia