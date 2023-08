Ucraina: Gb, ‘Mosca rapisce bambini per eliminare prossima generazione difensori’

Kiev, 1 ago. (Adnkronos) – L’ambasciatore britannico in Ucraina Melinda Simmons ha definito il presunto rapimento di massa di bambini dall’Ucraina da parte della Russia una strategia deliberata per recidere i legami tra l’Ucraina e la “prossima generazione che difenderà il paese”.

Intervistata dal media ucraino ArmyInform, la Simmons ha dichiarato che i presunti rapimenti di Mosca fanno parte della sua “invasione ibrida” del paese. I bambini catturati o trattenuti in Russia sono stati “soggetti a una straordinaria e inarrestabile gamma di lavaggio del cervello”, ha aggiunto l’ambasciatrice, che “crea una barriera psicologica tra i bambini e i loro genitori”.

La Russia avrebbe rapito migliaia di bambini dalle istituzioni statali ucraine e dai “campi estivi” gestiti dai russi. I bambini sarebbero stati rapiti anche dopo essere rimasti orfani a causa della guerra o quando i loro genitori sarebbero stati arrestati dalle autorità russe nelle aree occupate. A marzo, il presidente russo Vladimir Putin e il commissario russo per l’infanzia Maria Lvova-Belova sono stati incriminati dal tribunale penale internazionale dell’Aia per “deportazione illegale” di bambini ucraini.